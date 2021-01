esclusiva Signorelli: "Genoa, Strootman un colpo come T. Motta anni fa. Ballardini garanzia"

Elio Signorelli, ds ed ex genoano ha parlato al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com: Occhi puntati sul Genoa: "Con l'arrivo di Ballardini, tecnico esperto - ha detto - c'è stato un gran cambio, lui è una garanzia. Si è vista la reazione, la squadra lotta. Con la Juve ha tenuto bene il campo fino all'ultimo, ora speriamo nella salvezza perché per Genova è importante che ci siano due squadre in A".

Che pensa dell'arrivo di Strootman?

"Da genoano dico che le gestioni di Spinelli e Preziosi sono ottime: Genova deve a mio parere ringraziare Preziosi che ci sta tenendo in A da tanti anni. Anche lui ovviamente deve guardare ai bilanci. Se si tiene in A un club, con molti giocatori, bisogna ricordarsi che c'è anche un settore giovanile, c'è una mensa, un pensionato. Le società di calcio hanno tanti dipendenti, serve un gran lavoro, è una macchina che si muove con tante persone. E a volte si è anche costretti a vendere progetti pregiati per mandare avanti la società".

Shomurodov nel frattempo è diventato da big?

Shomurodov all'inizio era stato criticato, ora sta facendo vedere belle cose e su di lui ci sono certamente tante attenzioni. Tornando a Strootman mi auguro che diventi come Thiago Motta, che fu preso da Preziosi intelligentemente anni fa. Strootman se non avesse avuto problemi al ginocchio forse non sarebbe mai arrivato qui, ma da quel che si è capito desiderava davvero la maglia rossoblù e sono convinto che onorerà i colori del Genoa. I dirigenti sono bravi per i colpi che hanno fatto. Lo stesso Rovella ha detto che non era stato scelto da altri club che lo avevano avuto in prova: sono convinto che non lo hanno preso perchè pesava forse 70 chili e nel calcio italiano si pensa che non possa andar bene. E invece sa giocare a pallone. Al Genoa hanno visto il talento del giocatore più che le caratteristiche fisiche. E oggi al Genoa è stata fatta una plusvalenza grazie al settore giovanile e grazie a chi ha guardato al gioco del calcio e alla qualità del gesto. in Italia credo ci siano altri Rovella che possono esprimersi. Per fortuna c'è anche il ct Mancini che ha coraggio di farli giocare".