ESCLUSIVA TMW - Valcareggi: "Allegri ora deve rivincere. Avrei tenuto Pirlo, diventerà un grande"

esclusiva Valcareggi: "Allegri ora deve rivincere. Avrei tenuto Pirlo, diventerà un grande"

Furio Valcareggi parla a Tuttomercatoweb.com del ritorno di Allegri ala Juve. "Non me lo aspettavo ma Allegri è intelligente e sarà convinto di far bene anche se i rischi ci sono perchè lì bisogna vincere. Io in realtà io battezzavo Pirlo un grande allenatore del futuro. Io lo avrei tenuto perchè ha il potenziale per diventare fortissimo. Gli avrei dato fiducia. L'Inter? O prendono Sarri o uno straniero. Io dico comunque che Mazzarri è sempre uno dei migliori in circolazione".

