ESCLUSIVA TMW - Vignola: "Juve, tra Zidane e Allegri scelgo sempre Max. Non lo avrei fatto andar via"

Per la prossima stagione per la Juventus c'è anche la forte ipotesi Zidane che a fine stagione potrebbe lasciare il Real Madrid. Ne abbiamo parlato con Beniamino Vignola, ex bianconero. "Sono scettico - dice a tuttomercatoweb.com - e se il ballottaggio è con Allegri sceglierei sempre Max. Zidane ha certamente accumulato esperienza al Real Madrid e soprattutto ha vinto la Champions, particolare questo che può attrarre la Juve che vuole arrivare a questa Coppa. E' uno storico juventino e sulla persona non ci sono dubbi però il valore dell'allenatore non lo conosco a fondo"

Allegri sarebbe un usato sicuro...

"Sì, di primissima mano. Conosce l'ambiente e tra l'altro io ero uno di quelli che non lo avrebbero fatto andar via. Sa gestire il gruppo e dopo che si è parlato tanto di bel gioco, io dico che lui sa che la cosa più importante resta vincere e questo lo sa fare bene".

Domenica sera intanto c'è Juve-Milan...

"E' delicata per entrambe, credo che la Juve possa sentire il match più a livello psicologico mentre il Milan più a livello fisico dopo un campionato molto intenso in cui ha speso molto".

Sarà una gara un po' bloccata?

"Credo sia una partita in cui ci sarà inevitabilmente il pensiero dello strascico che potrebbe esserci in caso di ko o di pari che non sarebbe granchè. Il rush finale per questa corsa Champions è bello ma molto complicato, non ci sono margini di errore".