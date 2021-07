esclusiva Zermiani: "Arrivabene manager infaticabile. Alla Juve porta esperienza e carica"

vedi letture

Ezio Zermiani, voce storica della Rai per la Formula Uno è un grande conoscitore di Maurizio Arrivabene, nuovo ad della Juventus. "E' un ottimo manager che non conosce fatica - dice a Tuttomercatoweb.com - praticamente la cosa che lo contraddistingue è la capacità di non mollare mai, anche quando le cose non vanno bene. La determinazione e il carattere sono due dei suoi tratti distintivi".

Cosa porta alla Juve?

"Devo dire che quando lui faceva la Formula Uno era sempre in contatto col mondo del calcio, ci teneva a vedere le partite, aveva passione. Non è uno sprovveduto, i meccanismi li conosce, la sua carriera peraltro è di carattere manageriale. Qualcuno può dire: cosa c'entra col calcio? Ripeto, ha sempre coltivato la sua collaborazione con la Juve".

Magari il calcio ha altre dinamiche...

"Sì, ma negli ultimi tempi si stanno assottigliando in negativo, vedo questioni simili in entrambe le situazioni. E' un discorso di carattere economico: tutto gira intorno ai contratti per le star e su questo sono perplesso perchè si snatura molto tutto quanto. E' la legge della domanda e offerta ma o si torna indietro o lo sport crolla, non c'è più trippa per gatti. E' cambiato il mondo, cambiano le aziende..."

Tornando ad Arrivabene cosa ci sarà di suo nella Juve?

"Porta esperienza, non è di primo pelo. E l'ambiente per certi versi è simile a quello in cui ha vissuto, si avvicina a situazioni critiche, difficili da gestire. Senza pelo sullo stomaco non vai da nessuna parte".