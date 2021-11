Europa League, Gruppo E: Galatasaray e Lazio vincono e volano al prossimo turno

Galatasaray e Lazio vincono le rispettive gare con un risultato ampio e volano al prossimo turno di Europa League con ancora il primo posto da decidere. I turchi vincono infatti in casa contro il Marsiglia portandosi avanti di tre reti dopo poco più di un'ora. Milik, che fallisce anche un calcio di rigore, rimette in corsa i suoi prima con il gol del 3-1 e poi con quello, dopo la rete di Babel per i turchi, del 4-2 che fa sorridere la Lazio. I biancocelesti battono la Lokomotiv a Mosca per 3-0, doppio Immobile su rigore e Pedro, e arrivano allo scontro diretto con la medesima differenza reti della squadra di Terim.

Galatasaray-Marsiglia 4-2

12’ Cicaldau (G), 30’ aut. Caleta-Car (G), 64’ Feghouli (G), 70’, 85’ Milik (M), 83’ Babel

Lokomotiv Mosca-Lazio 0-3

56’ rig, 63’ rig Immobile, 87’ Pedro

Gruppo E

Galatasaray 11

Lazio 8

Marsiglia 4

Lokomotiv Mosca 2