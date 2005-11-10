Come si fermano Mbappé & Co.? Gasperini: "Serve essere precisi e giocare con la testa libera"

Gian Piero Gasperini, nel pre partita della sfida di Champions League tra la Roma e il Real Madrid - seconda giornata della League Phase della competizione - è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Queste le parole del tecnico dei giallorossi: "Questo è il torneo più importante al mondo e l'attesa è sempre molto grande, oggi ancor di più. Incontriamo la squadra più titolata al momento e una delle più forti".

Come si fermano Mbappé, Bellingham, Vinicius e tutti gli altri?

"Bisogna essere precisi, attenti, giocare di squadra e avere la testa un po' libera di poter fare quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno e che ci ha portato a fare questo tipo di partite".