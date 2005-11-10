Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro il Monza, partendo dalla consapevolezza che sta acquisendo la sua squadra: "Il tasto sul quale abbiamo battuto maggiormente in questi giorni è stato proprio questo. Abbiamo evidenziato il fatto che la partita di Parigi ci ha portato sicuramente tanti complimenti, non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto contro una squadra straordinaria come il PSG. E questo è andato bene fino a venerdì. Poi, soprattutto ieri e oggi, siamo riusciti a rientrare nella competizione e nel campionato, dove sicuramente in questo momento siamo protagonisti. Questa è una grande motivazione per tutti e il modo in cui abbiamo affrontato la prima parte della partita ne è la dimostrazione. È anche la dimostrazione che questo è un gruppo veramente concentrato, al quale piace giocare a calcio, che aspetta le partite e che trova soddisfazione non soltanto nei risultati, ma anche nelle prestazioni”.

Una prestazione spettacolare, tra l'altro sotto gli occhi della proprietà. Lei ha sempre spinto per un rapporto forte tra la proprietà e la squadra. Che cosa si aspetta dalla presenza dei proprietari in questi giorni, considerando che hanno potuto godersi questo spettacolo?

“Intanto c'è la soddisfazione di averli riportati allo stadio, di averli riportati alla Roma, perché era veramente un peccato che la proprietà non vivesse questo momento. È un momento positivo per la squadra, per i risultati, ma anche di incredibile entusiasmo da parte della città e della gente. Quindi averli riportati, averli riconvinti a venire nuovamente allo stadio dopo parecchi mesi, è sicuramente un passo molto positivo”.

Può essere proprio il senso di appartenenza a permettervi di fare il salto di qualità e raggiungere i vostri obiettivi?

“Indubbiamente è una delle componenti importanti, perché loro avvertono non soltanto l'entusiasmo della gente, ma anche quanto questa gente in questo momento li ami veramente tantissimo. E questo per quello che esprimono in campo, non soltanto a livello di risultati, ma anche di appartenenza. Giocano soprattutto per cercare di dare soddisfazione a questi tifosi che riempiono sempre lo stadio, qualunque partita giochiamo. Si è creato un bel clima, una gran bella chimica. Questo sicuramente dà soddisfazione ai tifosi, ma aiuta anche me e i ragazzi ad affrontare le partite che non sono così semplici come a volte il risultato può far sembrare. In questo momento cerchiamo di mantenere il più a lungo possibile questo ambiente, perché è anche su questo che costruiamo le nostre gare”.

C'è anche il suo zampino nella crescita di Soule?

“Ma è un lavoro fatto proprio per quello. La qualità migliore è la sua, poi è anche un insieme di fattori. Intanto ricordiamoci che Soulé è un 2003, ha 23 anni, quindi è in una fase evolutiva importante rispetto a due anni fa o anche soltanto all'anno scorso. È un giocatore che sta crescendo. Io cerco sicuramente di metterci del mio, non soltanto sul piano della fiducia, perché i colpi lui li ha sempre avuti, ma anche su quello della duttilità, perché ormai gioca in diverse zone del campo. Ha una maturità fisica superiore rispetto a quella che aveva prima, oltre che tecnica. Sicuramente in questo momento è un giocatore veramente importante, ma non soltanto per una partita. Secondo me ha fatto una decina di partite in questa stagione tutte di alto livello. È chiaro che sta raggiungendo una fiducia e anche un carisma che sono tipici del suo percorso”.

Soulé prima ha detto che ha segnato tirando da fuori area, ma che Gasperini non è tanto contento quando lo fa, perché preferisce che il pallone venga portato dentro l'area...

“Dipende, dipende. Lui quando tira dal vertice può anche disobbedire ogni tanto. Lì era molto centrale, quindi ci stava anche. Ormai ha tutti i colpi. Devo ancora vederlo fare gol di testa, perché non l'ha mai fatto. Uno l'anno scorso gliel'hanno annullato. Però è veramente un giocatore straordinario”.