Al termine di Roma-Monza il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match. Di seguito le sue dichiarazioni:

"C'era il rischio di uscire dalla partita contro PSG e stare un po' troppo sugli allori. Ma questa è una squadra che archivia i risultati negativi come quelli positivi. Siamo entrati in campo con attenzione e qualità, facendo dei gol molto belli. Soulé? Ci metto del lavoro, ma la sua disponibiltà è sempre stata totale. L'anno scorso è stato fermato dalla pubalgia, quest'anno si è messo subito a disposizione. Ha già fatto una decina di partite da top, gioca ovunque, conosce calcio. Ha 23 anni, non dimentichiamocelo. Ha ampi margini di miglioramento. Malen? Ha preso un pestone sul tendine d'Achille, è doloroso. Faceva fatica a tenere la scarpa. Non c'è stata distorsione o interessamento. Aveva male ed è uscito per quello. Credo sia una questione di pochi giorni. 650 panchine sono tante, sono un percorso ventennale di Serie A e le ricordo con piacere. È un traguardo che ogni allenatore vuole raggiungere. Sono felice che la proprietà sia tornata a Roma dopo diversi mesi. Una bella soddisfazione. Sono venuti a vivere un momento positivo per la squadra e per i tifosi. Era un peccato che non lo vivessero dal vivo. È un primo passo importante per me".