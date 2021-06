Ferrero: "Superlega? Siamo andati troppo oltre con i costi. No a 70 milioni per Lukaku"

Ospite de La Politica sul Pallone sulle frequenze di GR Parlamento, Massimo Ferrero è tornato ad affrontare il capitolo Superlega: “Ci sono costi incredibili. Ci sono giocatori che costano cifre altissime. Tutto il rispetto per Lukaku: grandissimo giocatore, ma non lo avrei pagato 70 milioni. Perché con quella cifra mi compro due Chiesa, o tre giocatori che possono diventare Lukaku. Con la Superlega, avendo dei costi molto alti come per esempio li ha la Juventus, dei monte ingaggi altissimi, hanno provato a fare una roba europea. Così hanno detto loro, almeno. Invece così si uccideva il calcio italiano ed europeo. È sempre una questione di ricavi. Io ho fatto la squadra femminile e sono rimasto meravigliato. Una top player della femminile prende 30-40-50 mila euro. Un top player del maschile prende 5-6-7 milioni. Poi parliamo di disparità e uguaglianza. Siamo andati troppo oltre con questi costi”.

