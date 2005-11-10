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Al Feyenoord brilla una nuova stella. E le italiane rischiano di stare (ancora) a vedere

Marco Conterio
autore
Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A
14.10.2026 07:15Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Gjivai Zechiel, 22 anni, classe 2004 di Rotterdam, destro e centrocampista centrale totale perché arretra, spinge, cuce e interdice, è il nuovo volto che illumina il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst. Lo scoprirà oggi da vicino il Como, che alle 18:45 sfiderà in Champions League. L'ennesima stella del calcio globale, che l'Italia rischia di stare ancora a guardare. E dire che dopo un’estate in cui sembrava destinato al Lille, è rimasto a De Kuip, ha firmato il rinnovo fino al 2029 e ha messo a segno cinque gol e quattro assist nelle prime sette partite di Eredivisie, conquistando il premio di Giocatore del Mese di agosto e le prime convocazioni in Nazionale maggiore (due presenze).

Una rapida ascesa

Zechiel è figlio d'arte, il padre Rowan giocò a livello semi-professionistico, il calcio è nelle vene. Come detto, è un mediano dinamico, tecnico e con grande senso del gol. Il percorso è tipico del vivaio olandese. Dopo Swift Boys e XerxesDZB, i primi calci dell'imberbe Gijvai, è passato allo Sparta Rotterdam e, nel 2018, all’Academy del Feyenoord. Debutto in prima squadra nell’agosto 2023, poi due prestiti formativi: mezza stagione allo Sparta (13 presenze, 2 gol) e il 2025/26 all’Utrecht, dove ha disputato circa 50 partite (34 in campionato) con 10 gol e altrettanti assist, imponendosi come titolare fisso.

Italia sì, Italia no

Ventidue anni compiuti, l'ultima annata e quella in corso gli hanno fatto fare lo step. Anche a livello economico. Le stime dicono 20 milioni di euro, il Feyenoord lo ha blindato fino al 2029 anche perché nonostante non sia un veterano conta già decine di presenze in Eredivisie, Europa League e Champions, più i primi passi in Nazionale. E l'Italia? Rischia di stare a guardarlo, se non da avversario. In estate il Lille aveva spinto con offerte fino a 17 milioni (rifiutate), ora Arsenal, Chelsea e altre inglesi lo seguono da vicino per gennaio o la prossima estate, con richieste che viaggiano verso i 30 milioni. E il Liverpool stasera lo osserverà da vicino...

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