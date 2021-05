Finale Coppa Italia, 4.300 spettatori al Mapei Stadium per la sfida tra Atalanta e Juventus

Saranno 4,300, al netto degli addetti ai lavori, i sostenitori che potranno assistere ad Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. È questa la capienza consentita dal CTS, pari al 20 per cento di quella massima del Mapei Stadium come annunciato dall’ad di Lega Serie A, De Siervo. Per l’accesso si farà riferimento all’app Mitiga, che consentire di certificare la vaccinazione, l’immunizzazione o la negatività al tampone nelle 48 ore precedenti. Da capire infine come saranno scelti i tifosi: entrambe le società avranno comunque a disposizione una parte dei biglietti.