Fiorentina, Amrabat scherza sulla somiglianza con Saponara: "Lui più bello di me? Non penso..."

"Firenze è una bellissima città, mi piace molto. Vado volentieri in centro, bevo il tè alla menta e i nostri tifosi sono straordinari. Mi fermano e mi chiedono foto, loro sono molto importanti per noi". Parla così il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ai canali del club viola. Il giocatore, fra le altre cose, si sofferma anche sulla somiglianza con Saponara, oggetto tra l'altro di tanti commenti spiritosi dei tifosi sui social: "Saponara ha spiegato che lo differenzia la bellezza da me? Non penso e non vedo molta somiglianza anche se sarà per via della mancanza dei capelli e per la barba. Ma lui per me è un fratello, mi ha aiutato molto perché lui mi spiegava tutto in inglese e traduceva per me".