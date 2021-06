Fiorentina, anche Stefano Sensi nella lista degli obiettivi: dubbi sullo status fisico

La Fiorentina è al lavoro costante sul mercato e sta continuando a guardarsi intorno perché sta andando avanti su più piani e per diversi profili per non farsi trovare impreparata. Piace, secondo il Corriere dello Sport, pure Stefano Sensi (25), ma rimane da capire se l’Inter voglia venderlo e pure se lo Shakhtar non abbia la meglio per aggiudicarselo. L’interrogativo per lui sono eventualmente i troppi infortuni fisici che fin qui lo hanno frenato, compreso l’ultimo che gli ha fatto saltare gli Europei in extremis