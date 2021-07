Fiorentina, aumenta la concorrenza per Dorsch: c'è anche il Rennes

Aumentano le concorrenti per la Fiorentina nella corsa a Niklas Dorsch, centrocampista del Gent classe 98. Oltre all'Augsburg, come riportato da Leparisien.fr, sulle tracce del calciatore c'è infatti anche il Rennes. I francesi avrebbero anche già provato a fare una prima offerta per il calciatore, ma il suo club fatto sapere di pretendere 10 milioni di euro.