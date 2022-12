Fiorentina, Cabral cerca il riscatto: settimane decisive per ripagare la fiducia della società

Arthur Cabral è alla ricerca del riscatto dopo un avvio di stagione un po' complicato. Come riportato da La Repubblica (ed. Firenze), Italiano e la Fiorentina puntano su di lui. Per il brasiliano saranno settimane decisive per dimostrare il suo reale valore e ripagare così la totale fiducia che la società ed il tecnico hanno riposto in lui.