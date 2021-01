Fiorentina, Castrovilli: "Io e Ribery? Mi sgrida perché vorrebbe calciassi di più in porta"

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Sono stati bravi i miei compagni in concretezza, quella che è mancata in alcune gare. Oggi abbiamo fatto bene. Giocando da mezzala, nel mio ruolo, assieme a Ribery abbiamo fatto una grande prestazione. Lavoriamo in settimana insieme. Ogni tanto mi sgrida perché vorrebbe che tirassi in porta di più invece di passarla. Commisso? Mi ha detto solo di fare il bravo e che mi vuole bene. Obiettivo di gol? Non ne ho uno, penso solo a farli e a regalare assist ai miei compagni. Mediano nel centrocampo a 2? Devo migliorare sul piano tattico, il mister mi sta dando una mano e spero di imparare il prima possibile”.