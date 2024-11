Fiorentina e De Gea, c'è un patto: le condizioni per il rinnovo per la prossima stagione

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di David De Gea, uno dei più importanti uomini copertina della Fiorentina seconda in classifica dopo tredici giornate di Serie A. E spiega che l'estremo difensore spagnolo attualmente legato alla società gigliata da un contratto fino al prossimo 30 giugno ha un patto per rinnovare l'accordo per un'altra stagione a condizioni ben precise. L'ex estremo difensore del Manchester United in questo momento guadagna 1.2 milioni di euro: dovesse la società decidere di prolungare per l'annata 2025/26, è già stato concordato che il suo ingaggio aumenterebbe, quasi il doppio rispetto a quello attuale.

De Gea è sbarcato la scorsa estate a Firenze dopo un lungo periodo da svincolato. Al termine della stagione 2022/23 il Manchester United non gli ha rinnovato il contratto e nell'annata successiva l'estremo difensore di Madrid non ha giocato per alcun club.

Di David De Gea ha parlato negli scorsi giorni anche Tommaso Martinelli, giovane estremo difensore della Fiorentina che ha recentemente firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029: "Mi chiamano 'pararigori' e mi chiedono tanti consigli prima delle partite. Che un campione come David mi venga a chiedere pareri sui tiratori è bellissimo. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto. David è veramente una persona ottima: la gente lo vede in campo, ma è top soprattutto quello che fa fuori" (leggi qui l'integrale).