Fiorentina, ecco Colpani: "Colto al volo questa occasione per alzare l'asticella"

Prime parole da giocatore della Fiorentina per Andrea Colpani, ultimo acquisto del club viola dopo gli arrivi delle scorse settimane di Pongracic e Kean. Il trequartista arrivato dal Monza dopo le visite mediche di ieri sera e la firma sui contratti è volato immediatamente in Inghilterra per unirsi alla tournée della squadra allenata da Raffaele Palladino che fra poco affronterà il Bolton in amichevole.

"Sono arrivato a pranzo, ancora non ho fatto in tempo a salutare i compagni. Ci sarà modo dopo, ho visto il mister e mi ha fatto molto piacere. Sono contento di essere qui", sono state le prime parole del Flaco ai microfoni dei canali ufficiali del club gigliato.

Colpani quindi prosegue, tornando sul trasferimento da poco definitosi e sulla sua voglia di vestire la maglia viola: "C'è stata tanta emozione in questi giorni. Dopo 4 anni di Monza, che per me è diventata come una seconda casa ed in cui sono stato veramente bene, è arrivata questa opportunità e ho deciso di coglierla al volo per alzare l'asticella. Sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare. Il mister mi ha voluto tanto, l'ho ringraziato anche per questo e cercherà di ripagare tutta la fiducia che mi ha dato".