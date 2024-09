Fiorentina, Gudmundsson pronto all'esordio: contro la Lazio dovrebbe entrare a gara in corso

vedi letture

Albert Gudmundsson contro la Lazio si avvia verso la prima convocazione assoluta da quando è alla Fiorentina e l’attesa in città cresce, sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport. È il colpo di mercato che, nelle aspettative, può dare la svolta a una stagione per adesso senza vittorie (3 punti in 4 gare), ma che dovrà decollare entro la prossima sosta del campionato. Ufficializzato lo scorso 16 agosto, l’islandese non è ancora riuscito a esordire perché prima è stato bloccato da un problema al polpaccio e poi è dovuto volare nel suo Paese per il processo che lo vede convolto. Per adesso è sempre rimasto fuori pure dalla lista dei convocati, però contro la Lazio domenica al Franchi, probabilmente entrerà a gara in corso perché sembra aver bisogno di un inserimento graduale per non rischiare ricadute.

La squadra si è ritrovata al “Viola Park” ieri pomeriggio. Allenatore e giocatori si sono confrontati sulla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta con la voglia di mettere a punto tutti i correttivi e provare a centrare i primi tre punti in Serie A. Sotto osservazione c’è ancora la difesa a tre che il tecnico ha utilizzato fino a ora. Non sono previsti stravolgimenti contro la Lazio, però sembra certo il rientro di Pongracic che domenica scorsa è stato utilizzato soltanto per gli ultimi dieci minuti.

A proposito di difesa, è diventato ufficiale il rinnovo di Pietro Comuzzo fino al 2028. Il difensore era entrato nelle giovanili della Fiorentina nel settembre del 2019 arrivando dal Pordenone. Incontri e futuro Da sabato scorso è a Firenze il presidente Rocco Commisso e per lui iniziano anche gli incontri istituzionali: domani conoscerà per la prima volta di persona la nuova sindaca Sara Funaro, con cui l’argomento al centro sarà il futuro dello stadio Artemio Franchi che è in ristrutturazione. Una delle domande senza risposta è ancora dove giocherà la Fiorentina nel corso della prossima stagione, la 2025-26 e la presenza del proprietario del club in città potrebbe accelerare le decisioni.