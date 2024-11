Fiorentina, Kayode verso l'addio a gennaio. Il terzino ha bisogno di giocare

vedi letture

Il Corriere dello Sport di oggi parla del futuro di Michael Kayode, chiuso alla Fiorentina. In parole povere, il terzino di Borgomanero cerca più spazio. Ma con un Dodo in queste condizioni e un Palladino che, al di là delle dichiarazioni di circostanza, ha trovato il suo blocco di titolari non è semplice ritagliarsene. Quindi a gennaio Kayode si guarderà intorno, specie se le squadre che lo avevano cercato in estate torneranno a farsi avanti con offerte favorevoli per tutti. Sia che si tratti di un addio definitivo, sia che il classe 2004 prenda in considerazione di andare a giocare in prestito.

Il problema diventerebbe la ricerca del suo sostituto perché, se sulla corsia di sinistra la Fiorentina è fin troppo coperta, sul lato opposto si esporrebbe a un problema di alternative.

Di seguito il programma della 13^ giornata e la classifica:

23/11/2024 Sabato 15.00 HELLAS VERONA-INTER DAZN

23/11/2024 Sabato 18.00 MILAN-JUVENTUS DAZN

23/11/2024 Sabato 20.45 PARMA-ATALANTA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 12.30 GENOA-CAGLIARI DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 COMO-FIORENTINA DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-MONZA DAZN

24/11/2024 Domenica 18.00 NAPOLI-ROMA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 20.45 LAZIO-BOLOGNA DAZN

25/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-UDINESE DAZN

25/11/2024 Lunedì 20.45 VENEZIA-LECCE DAZN/SKY

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Napoli 26

2. Atalanta 25

3. Fiorentina 25

4. Inter 25

5. Lazio 25

6. Juventus 24

7. Milan 18*

8. Bologna 18*

9. Udinese 16

10. Empoli 15

11. Torino 14

12. Roma 13

13. Parma 12

14. Verona 12

15. Como 10

16. Cagliari 10

17. Genoa 10

18. Lecce 9

19. Monza 8

20. Venezia 8