Fiorentina, Kean: "Scommessa aperta con Dodò sugli assist. Ikone? Bravo ragazzo, va capito"

vedi letture

Moise Kean, ospite dei microfoni di Dazn, ha parlato della Fiorentina e non solo dopo poche settimane di militanza in viola, che lo hanno però già reso uno dei punti di riferimento della squadra di Palladino: "Firenze è sempre stata una città ambiziosa, abituata ad arrivare in fondo. I trofei si vincono credendoci sempre, stando tutti assieme e credendo nel processo. Penso che potremo fare belle cose, dobbiamo sempre credere negli obiettivi: ci arriveremo. Ho scelto questa piazza perché hanno creduto tutti in me, fin da subito. In più c'è una società seria, che fa nascere grandi talenti. Firenze è una città ambiziosa storicamente".

Come si trova con la squadra?

"Con Dodo abbiamo già aperto una scommessa sugli assist che mi farà quest'anno. Ikoné? Va capito, ma è una gran bella persona. Oltreché un calciatore di cuore e talento".

Che ne pensa di Palladino?

"Penso che sia un grande allenatore e un'ottima persona. Mi sto adattando bene alle sue idee tattiche: per me venire qui è stata una grande scelta. Sto molto bene fisicamente, nonostante i primi giorni siano stati duri come è normale".

Quanti gol segnerà?

"Non mi sono posto un limite, penso solo a portare la Fiorentina dove merita. Mi auguro di raggiungere i miei obiettivi: sarà un'annata importantissima per tutti".