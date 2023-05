Fiorentina, Kouamé: "Bravi a portare a casa il risultato, chi entra deve dare il massimo"

Una vittoria per riprendere morale in vista della finale di Conference League: era questo l'obiettivo, centrato, della Fiorentina che batte la Roma per 2-1 ritrovando i tre punti. A fine partita è Christian Kouamè, attaccante della Fiorentina, a raccontare l'atmosfera in casa viola: “Oggi era importante perché dopo la sconfitta con l’Inter non era semplice giocare contro la Roma. Siamo stati bravi a portare il risultato a casa", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Poi una riflessione sul ruolo da subentrante e sulla forza dell'attacco della Fiorentina: "Noi sappiamo che giochiamo in 3 davanti e cerchiamo di metterlo in difficoltà, Chi entra deve dare il massimo, c’erano tante partite da giocare, siamo arrivati alla fine e dobbiamo essere compatti dando una mano a tutti, sia chi gioca sia chi non gioca. Differenze tra Cabral e Jovic? Cabral si sa muovere bene dentro l’area di rigore, Jovic è uno che viene incontro alla palla e gioca anche fuori", conclude l'attaccante.