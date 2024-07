Fiorentina, nuovi contatti tra Nico Gonzalez e l'Arabia Saudita. Ma c'è un altro club in pole

Tra i vari obiettivi della Fiorentina in questa sessione di mercato non c'è soltanto il potenziamento dell'organico da consegnare a Raffaele Palladino. Non è un mistero che il sodalizio viola voglia anche abbassare il monte ingaggi e uno dei calciatori che guadagna di più - e la cui cessione, quindi, potrebbe essere utile in questo senso - è Nico Gonzalez. Che non è incedibile, se dovesse arrivare alla dirigenza viola un'offerta importante.

Stando a quanto riferito da FirenzeViola.it, nella giornata di oggi il suo entourage ha avuto dei nuovi contatti con l'Arabia Saudita. Ma, per quanto nell'ultimo periodo gli interessamenti non siano mancati neppure dall'Italia, allo stato attuale la soluzione più indicata resta l'Atletico Madrid, che resta interessata all'esterno offensivo argentino ma dovrà prima operare qualche cessione per poterselo permettere.

Intanto la Fiorentina oggi ha ufficializzato l'acquisto di Andrea Colpani dal Monza: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dall’ A.C. Monza. Colpani, nato a Brescia l’ 11 maggio 1999, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e, nell’ultima stagione con la maglia del Monza, ha realizzato 8 gol in 39 apparizioni. Il nuovo calciatore viola ha indossato, inoltre, le maglie delle Nazionali giovanili azzurre e, nel 2023, è stato anche convocato dalla Nazionale maggiore".