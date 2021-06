Fiorentina, oggi l'addio con Gattuso. Nell'accordo anche una clausola di riservatezza

È già arrivata al capolinea l'avventura di Gennaro Gattuso con la Fiorentina. Al centro dello scontro, il rapporto con Mendes e le valutazioni che il procuratore ha recapitato ai viola per i suoi assistiti in sede di mercato. Il tecnico si è schierato verso il proprio procuratore, in attesa di ottenere i nomi da lui richiesti per la costruzione della squadra. Commisso non ha voluto dare seguito ai costi delle intermediazioni richieste dal portoghese e da qui è nata la frattura a questo punto insanabile. Oggi la risoluzione del contratto non ancora depositato in Lega e dunque ancora non "ufficiale" ma comunque firmato. All'interno, anche una clausola di riservatezza, che dunque costringerà le parti a non divulgare i motivi dell'addio. Intanto la Fiorentina ha già iniziato a guardarsi intorno: da Garcia a Ranieri passando per De Rossi, è tutto di nuovo in ballo.