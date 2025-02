Live TMW Fiorentina, Palladino: "Vittoria meritata. Siete voi a dire che la squadra non mi segue"

22:55 - Tra poco Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, parla in sala stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce.

23:36 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto conta questa vittoria?

"Per noi era una partita importante, volevamo vincerla e l'abbiamo interpretata in maniera giusta. La vittoria è stata meritata, siamo partiti dalle cose semplici, non era facile lavorare in tre giorni sul nuovo sistema di gioco ma i ragazzi l'hanno fatto perfettamente: è la dimostrazione che sono sul pezzo. Abbiamo creato tanto, molte occasioni, il rammarico è non aver fatto altri gol, ma ritroviamo l'entusiasmo che era venuto a mancare".

Quindi la squadra la segue?

"Da parte vostra escono certe cose, ma i ragazzi seguono alla perfezione ciò che gli dico. Sono dalla parte della Fiorentina e fanno tutto per portare il club in alto. Quando leggono certe cose, ci ridono solo sopra".

Avete trovato il sistema-tipo?

"Dobbiamo essere bravi a cambiare sempre. Si è detto anche che metto i giocatori fuori ruolo... Bisogna essere bravi a fare le prestazioni giuste, potevamo fare un secondo tempo migliore".

Come nasce l'idea Ndour? Il problema di Fagioli è lo scarso minutaggio precedente?

"Avevo bisogno di 3-5-2 e di una mezzala di gamba e inserimento. Fagioli ha caratteristiche diverse, è più palleggiatore. Oggi avevo solo quattro centrocampisti disponibili e ho preferito mettere Fagioli nel secondo tempo per inserire qualità: viene da un periodo in cui ha giocato meno, ma sta andando bene. In settimana lo vedo crescere, ora avremo tante partite e l'obiettivo è recuperare chi sta fuori".

Lo stadio ha rumoreggiato nonostante la vittoria. Ha un messaggio da dare ai tifosi?

"I tifosi è giusto pretendano di più da noi, soprattutto sul profilo del gioco. Potevamo fare meglio nel secondo tempo... Ma noi abbiamo bisogno di loro. Io comunque ho sentito la curva cantare. I tifosi ci servono perché ci trascinano, sta a noi creare entusiasmo. In settimana vedremo di fare un allenamento con loro, per creare un clima di maggior entusiasmo, visto che arriva un periodo di partite difficili e importanti. Vogliamo fare gli ultimi mesi alla grande e spingere".

Per Kean ci sono speranze verso giovedì? E Gudmundsson come sta?

"Gud non si è mai allenato con la squadra, anzi devo ringraziarlo perché fino a ieri si era allenato solo a parte. Gli ho chiesto se si sentiva di venire in panchina per dare una mano e lo ringrazio di cuore perché l'ha fatto, forzando il rientro. Ma sta bene, per giovedì lo recuperiamo. E ci auguriamo di riavere a disposizione anche Kean, che dovrà fare nuove visite di controllo. Mi complimento con gli attaccanti che lo hanno sostituito".

Soddisfatto del gioco?

"Sono soddisfatto della vittoria, poi non è semplice cambiare schema e fare subito un grande palleggio. Ora dobbiamo continuare a inserire i nuovi recuperando chi è fuori. Non era facile,

Come impedire un eccessivo abbassamento?

"Le partite si vincono anche soffrendo e oggi lo abbiamo fatto. A me piace vincere così e c'era bisogno di portare a casa i tre punti, l'abbiamo fatto rischiando zero se non un tiro in transizione. Contava soffrire e fare tre punti, sto lavorando sul non abbassarci troppo nei secondi tempi".

23:47 - Termina la conferenza stampa.