Fiorentina, Ribery a Vlahovic: "Per raggiungermi devi lavorare". Il serbo: "Sarà difficile"

Su Instagram i due attaccanti viola Dusan Vlahovic e Franck Ribery, attualmente la coppia d'attacco titolare della Fiorentina, hanno messo in scena un simpatico siparietto. Sotto un post del centravanti serbo, ecco il commento divertito dell'esperto francese: "Se vuoi arrivare come me Frero devi lavorare tanto dai", con tante faccine che ridono ed un cuore viola. Non è tardata ad arrivare la risposta del giovane attaccante, che prosegue con l'umiltà da sempre mostrata: "Spero che piano piano ci arrivo, anche se sarà difficile".