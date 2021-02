Fiorentina, Ribery in forte dubbio per l'Inter. Il futuro dell'ex Bayern su più direzioni

vedi letture

La notizia l'ha data Prandelli ieri, nella conferenza stampa del pre-partita: Franck Ribery ha avuto un problemino nel corso dell'allenamento di ieri, e la sua presenza per la partita di questa sera contro l'Inter è a fortissimo rischio. Sbloccatosi finalmente in zona gol con il Torino, il francese aveva anche ritrovato il sorriso, quando riecco l'ombra degli scricchiolii fisici - abbastanza frequenti in questa sua ultima fase di carriera - a rischiare di toglierlo dalla scena. Nel mentre, si sta giocando anche la partita legata al suo futuro: legato da un contratto piuttosto ricco (oltre 4 milioni netti, ndr) in scadenza a giugno, ancora non è stata presa alcuna decisione sul suo conto, e nelle ultime settimane si è assistito anche ad una sorta di ping-pong mediatico tra lui e Pradè sul futuro. Tra le voci di un ritorno in Bundesliga, alimentato da lui stesso in una recente intervista, e le ultime indiscrezioni che raccontano di un Monza deciso al grande assalto in caso di Serie A, la sua sembra una storia ancora tutta da scrivere. Nella quale però, con ogni probabilità, mancherà il capitolo sulla partita di stasera con l'Inter.