Fiorentina, Sottil vuole mettere in difficoltà Italiano e conquistare una maglia da titolare a Bergamo

La Fiorentina si sta organizzando in vista della gara di Bergamo anche sul fronte offensivo. In questo senso, vista l'incertezza sulla presenza di Nico Gonzalez, Riccardo Sottil proverà a sfruttare questi giorni passati al centro sportivo sotto la guida di Italiano per conquistarsi una maglia da titolare a sinistra contro gli orobici. Lo scrive La Nazione.