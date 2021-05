Fiorentina, super numero di Vlahovic in allenamento: il video del gran gol del serbo

vedi letture

Dusan Vlahovic è stata una delle sorprese della Serie A che si chiuderà il prossimo weekend, con 21 gol in campionato ad appena 20 anni di età. Una stagione di grazia per il centravanti, che oggi in allenamento si è divertito a provare un grande numero con il pallone. Giocata riuscita, come testimoniato dal video postato dalla Fiorentina su Twitter: