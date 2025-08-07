Ufficiale Sampdoria, Vieira saluta ufficialmente i blucerchiati. Passa ai San Jose Earthquakes

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo ai San Jose Earthquakes i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ronaldo Vieira": con queste poche parole, la società blucerchiata saluta definitivamente il centrocampista, che in Liguria ha trascorso gli ultimi settimi anni, intervallati solamente dai prestiti all’Hellas Verona e al Torino.

Ricordiamo che già tre giorni fa, come scriveva Il Secolo XIX-Genova, il giocatore anglo-guineano aveva già preso un volo per gli Stati Uniti e oggi, direzione San Josè, per svolgere le visite mediche e firmare con la sua nuova squadra, formazione di Major League Soccer: le visite - la caviglia poteva essere una nota dolente - hanno dato esito positivo, e di conseguenza si è arrivati al trasferimento. E indizi chiari erano arrivati già il giorno prima, quando mister Massimo Donati aveva interrotto la seduta di allenamento per abbracciare proprio Vieira, tributato poi dalla squadra anche con un applauso affettuoso.

Questa, infine, la nota della società americana: "I San Jose Earthquakes hanno annunciato oggi di aver acquisito il centrocampista difensivo Ronaldo Vieira dall'UC Sampdoria e di aver firmato con lui un contratto fino alla stagione 2026 della Major League Soccer, con opzioni per il 2027 e il 2028. Vieira occuperà un posto a livello internazionale nel roster degli Earthquakes, in attesa del visto P-1 e dell'International Transfer Certificate (ITC).

