Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Avellino, arriva Umberto Volpe dal Cagliari

Avellino, arriva Umberto Volpe dal Cagliari TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:52Serie B
di Alessio Calfapietra

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Avellino ha reso noto l'ingaggio di Umberto Volpe (19) dal Cagliari. Il difensore centrale, lo scorso anno in serie D con l'Atletico Ascoli, ha firmato un contratto annuale da pro e si riavvicina a casa, essendo cresciuto nella Peluso Academy.

E' previsto il suo impiego nella formazione Primavera.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Spezia, Nagy: "Il gruppo c'è. Ci manca solo un pochino di qualità negli ultimi venti... Spezia, Nagy: "Il gruppo c'è. Ci manca solo un pochino di qualità negli ultimi venti metri"
Avellino, arriva Umberto Volpe dal Cagliari UfficialeAvellino, arriva Umberto Volpe dal Cagliari
Sampdoria, Vieira saluta ufficialmente i blucerchiati. Passa ai San Jose Earthquakes... UfficialeSampdoria, Vieira saluta ufficialmente i blucerchiati. Passa ai San Jose Earthquakes
Cesena, Fusco su Blesa: "Ha le qualità che cercavamo, è un partner ideale per Shpendi"... Cesena, Fusco su Blesa: "Ha le qualità che cercavamo, è un partner ideale per Shpendi"
Burrai saluta Mantova: "Ci sono percorsi che finiscono in silenzio, ma non senza... Burrai saluta Mantova: "Ci sono percorsi che finiscono in silenzio, ma non senza significato"
Lo Spezia affonda il colpo e si assicura Candela: lunedì la firma su un contratto... TMWLo Spezia affonda il colpo e si assicura Candela: lunedì la firma su un contratto triennale
La campagna abbonamenti è sottotono e le corregionali corrono? Tranquilli, ci pensa... La campagna abbonamenti è sottotono e le corregionali corrono? Tranquilli, ci pensa l'Entella
La Serie B e la C in campo per la Coppa Italia Frecciarossa: gli arbitri del Turno... La Serie B e la C in campo per la Coppa Italia Frecciarossa: gli arbitri del Turno Preliminare
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Ufficialmente finita l'era di Messi e CR7. Dembelè come Rodri: rischia di trionfare solo la ragione nel Pallone d'Oro. Solo due possibili (e meritati) colpi di scena: Yamal o Gianluigi Donnarumma
Le più lette
1 La Juve prova il colpaccio: offerto Vlahovic al Newcastle per arrivare a Tonali
2 Ufficialmente finita l'era di Messi e CR7. Dembelè come Rodri: rischia di trionfare solo la ragione nel Pallone d'Oro. Solo due possibili (e meritati) colpi di scena: Yamal o Gianluigi Donnarumma
3 Jashari racconta la trattativa: "Quando ho deciso che volevo il Milan, non c'era via di ritorno"
4 Nessuno vuole andar via dal Real Madrid: in 4 puntano i piedi, creando un problema a Xabi
5 8 agosto 2009, Messi rinnova con il Barcellona. Guadagnando più di Ibrahimovic
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Pallone d'Oro, tutte le nomination: due interisti, un italiano. Dembélé in pole
Immagine top news n.1 A tutto Gasperini: dall'obiettivo Fabio Silva alla fascia a El Shaarawy fino a Lookman
Immagine top news n.2 C’è Sesko, il Manchester United apre al prestito di Hojlund. Il Milan si muove
Immagine top news n.3 La Juve prova il colpaccio: offerto Vlahovic al Newcastle per arrivare a Tonali
Immagine top news n.4 Gasperini: "Mia decisione solo a fine campionato. Ho chiesto alla Dea di parlare con la Roma"
Immagine top news n.5 Napoli, il Siviglia rifiuta l'offerta per Juanlu Sanchez. No del giocatore ai Wolves
Immagine top news n.6 Il Cholito Simeone è il nuovo centravanti del Torino. La formula dell'accordo col Napoli
Immagine top news n.7 Colpo Manchester United, accordo col Lipsia per Sesko! Cifre e dettagli dell'operazione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.2 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.3 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
Immagine news podcast n.4 Il titolare che non ti aspetti della difesa della prossima Juventus... C'è già
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Michele: "Roma, servirà tempo a Gasperini. Dovbyk deve migliorare"
Immagine news Serie A n.2 Bazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità"
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "Milan, vedo ancora avanti Vlahovic su Hojlund. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 agosto
Immagine news Serie A n.2 Dybala con Soulé? Gasp: "Quelli bravi possono coesistere sempre. Obiettivo essere credibili"
Immagine news Serie A n.3 Bonato: "Gasperini-Roma? È un valore aggiunto, ci si deve solo abituare"
Immagine news Serie A n.4 La Juve prova il colpaccio: offerto Vlahovic al Newcastle per arrivare a Tonali
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Muniz resta il preferito. Contatti con il Fulham, due le alternative
Immagine news Serie A n.6 Jashari racconta la trattativa: "Quando ho deciso che volevo il Milan, non c'era via di ritorno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Nagy: "Il gruppo c'è. Ci manca solo un pochino di qualità negli ultimi venti metri"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, arriva Umberto Volpe dal Cagliari
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Vieira saluta ufficialmente i blucerchiati. Passa ai San Jose Earthquakes
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Fusco su Blesa: "Ha le qualità che cercavamo, è un partner ideale per Shpendi"
Immagine news Serie B n.5 Burrai saluta Mantova: "Ci sono percorsi che finiscono in silenzio, ma non senza significato"
Immagine news Serie B n.6 Lo Spezia affonda il colpo e si assicura Candela: lunedì la firma su un contratto triennale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Audace Cerignola, il ds Di Toro: "Cuppone? L'idea è quella di trattenerlo. Poi si vedrà"
Immagine news Serie C n.2 Bra, Menicucci: "Testato il lungo viaggio in pullman per simulare le gare casalinghe"
Immagine news Serie C n.3 Cavese, ecco il rinforzo di esperienza a centrocampo: Munari firma un contratto biennale
Immagine news Serie C n.4 Il sindaco Sadegholvaad interviene sul Rimini: "Le opinioni diano la precedenza ai fatti"
Immagine news Serie C n.5 Milanese torna all'Ascoli: "D’Uffizi mi ha detto di venire subito perché c’è un ambiente ideale"
Immagine news Serie C n.6 Il Crotone pesca nelle giovanili della Roma: Marazzotti vicino alla firma di un triennale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Ashworth-Clifford: "Ho già giocato in Champions, spero di farlo anche qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "La Champions sarà primo obiettivo importante da raggiungere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, il centrocampo parla ecuadoregno: dal Valencia arriva Kerlly Real
Immagine news Calcio femminile n.4 Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione e sale al 12° posto. Mai così bene dal 2014
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, rinforzo inglese per il centrocampo. C'è la firma di Ashworth-Clifford
Immagine news Calcio femminile n.6 Lisa Boattin saluta la Juventus Women. Quattordici i trofei in bianconero
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?