Avellino, arriva Umberto Volpe dal Cagliari
Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Avellino ha reso noto l'ingaggio di Umberto Volpe (19) dal Cagliari. Il difensore centrale, lo scorso anno in serie D con l'Atletico Ascoli, ha firmato un contratto annuale da pro e si riavvicina a casa, essendo cresciuto nella Peluso Academy.
E' previsto il suo impiego nella formazione Primavera.
