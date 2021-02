Focus allenatori, Di Biagio: fermo dopo la SPAL. Da Pescara a Frosinone, voci dalla B

vedi letture

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - Dopo esser stato ct dell'Italia, seppur ad interim, per Gigi Di Biagio arriva la chiamata della SPAL il 10 febbraio del 2020. Il compito non è semplice: salvare il club estense dalla retrocessione e subentrare a Leonardo Semplici, tecnico che negli ultimi 5 anni aveva scritto la storia del club. La situazione viene resa ancora più complicata dal lockdown e dallo stop del campionato che si materializzerà di lì a poco tempo: a fine campionato non riesce a centrare l'obiettivo salvezza, da lì l'addio al termine della stagione.

Prospettive future - Con l'addio alla SPAL terminò anche il suo contratto, Di Biagio è quindi libero da precedenti vincoli. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a diverse panchine, su tutte quelle di Frosinone e Pescara. Ma lo scatto decisivo non è mai arrivato. La sensazione è che Di Biagio possa tornare in panchina presto, andando a prendere in corsa una situazione difficile proprio come successo l'anno scorso a Ferrara. Così non dovesse essere, aspetterà la prossima estate in cerca di un progetto sportivo da far ripartire da capo.

Ultima squadra allenata: SPAL, fino ad agosto 2020

Età: 49