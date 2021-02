Focus allenatori, Montella: ancora sotto contratto con la Fiorentina. Possibile futuro all'estero?

vedi letture

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - Il Vincenzo Montella bis a Firenze si inaugurò nell'aprile del 2019, quando la Fiorentina aveva necessità di trovare un tecnico dopo l'addio di Pioli. Le ultime partite di quel campionato, anche per lo scossone in panchina, furono tremendamente complicate. Ma all'ultima giornata arrivò la salvezza con quello 0-0 contro il Genoa ricco di paura. In estate il passaggio di proprietà dai Della Valle a Rocco Commisso, il viaggio a New York e la conferma per volere del tycoon italo-statunitense. Ma a dicembre, dopo 4 successi in 24 partite, arriva l'esonero e la sostituzione con Beppe Iachini.

Prospettive future - Ad oggi, Montella è ancora sotto contratto con la Fiorentina, con l'accordo che terminerà nel giugno di quest'anno. Probabile quindi che il tecnico resti fermo almeno fino a giugno, quando le panchine saranno rimescolate e potrebbe uscire la soluzione giusta. In Italia, ma anche all'estero, magari di nuovo in Spagna, dove Montella ha allenato prima del Fiorentina bis. Oppure, perché no, in Inghilterra dopo aver assaggiato la Premier da giocatore con la maglia del Fulham.

Ultima squadra allenata: Fiorentina, fino a dicembre 2019

Età: 46