Focus allenatori, Semplici: tanti sondaggi dopo la SPAL. Ma ancora non il progetto giusto

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - Un matrimonio lungo e ricco di reciproche soddisfazioni, quello fra Leonardo Semplici e la SPAL. Arrivato a Ferrara nel dicembre del 2014 con la squadra in Lega Pro, in pochi mesi il tecnico fiorentino è riuscito a centrare la doppia promozione prima in Serie B, quindi in Serie A. Segnando per sempre la storia del club estense. Ma i successi non finirono qua: salvezza nel 2018, salvezza nel 2019 e tanti complimenti per il gioco e per la sua gestione della squadra. Poi qualcosa si ruppe e nel febbraio 2020, prima del lockdown, ecco l'esonero dopo oltre 5 anni.

Prospettive future - Per quanto fatto a Ferrara, Semplici continua ad essere apprezzato da tante società a livello italiano. Ancora sotto contratto con la SPAL fino al giugno 2021, dovesse arrivare la chiamata giusta sarebbe pronto a risolvere il contratto per dare il via alla nuova avventura. Nelle settimane scorse, in momenti diversi, hanno pensato a lui prima il Genoa, poi il Torino, quindi il Crotone. Probabilmente da qui a fine campionato arriveranno altri sondaggi e altre proposte, ma non dovesse esserci il progetto giusto Semplici prenderà ancora tempo. Magari aspettando la prossima estate quando tante panchine importanti potrebbero cercare un nuovo allenatore per far ripartire un progetto sportivo.

Ultima squadra allenata: SPAL, fino a febbraio 2020

Età: 53