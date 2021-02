Focus allenatori, Van Bommel: il pitbull aspetta di mordere ancora. Ma per ora ha deluso

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori internazionali senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza Mark Peter Gertruda Andreas van Bommel da Maasbracht ha imparato da Bert van Marwijk con le Nazionali prima di iniziare a spiccare il volo da solo. L'ha fatto da profeta in patria, ad Eindhoven. Nel club della Philips, però, si trova sempre a rincorrere l'Ajax Amsterdam. Seppur il bilancio finale, in 75 partite, dica ben 44 vittorie e sole 17 sconfitte, con 181 gol fatti e 91 subiti, l'avventura si chiude con l'esonero: decisiva la delusione europea nel girone dove finisce eliminato da LASK Linz e Sporting CP, fatale il ko contro il Feyenoord.

Prospettive future Per il carismatico leader del centrocampo dell'Olanda che fu, le prospettive sono molteplici. Poliglotta, non è da escludere che anche un club italiano si possa interessare a uno degli storici protetti di Mino Raiola. E poi Inghilterra, dove le sue idee di calcio sembrano perfette, oppure Germania. A meno che non ritorni nel giro dello staff della Nazionale Orange.

Ultima squadra allenata PSV Eindhoven fino a dicembre 2019

Età 43