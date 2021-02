Focus allenatori, Zenga: dalla Cina al Brasile, tante le proposte arrivate all'Uomo Ragno

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - Il 3 marzo del 2020 Walter Zenga fu chiamato da Tommaso Giulini per risollevare le sorti del Cagliari. Dopo un avvio folgorante i sardi erano andati incontro a mesi di prestazioni anonime e quindi ad un peggioramento repentino della classifica. E Zenga sembrava l'uomo giusto per dare la scossa nel dopo Maran. Anche se il lockdown e lo stop del campionato, in concomitanza col suo arrivo, furono fattori che frenarono il suo lavoro. Chiude il campionato con 13 punti in 12 partite, portando la squadra al 13° posto finale a +10 dalla zona retrocessione. Ma a fine campionato arriva comunque l'addio, col Cagliari che decide di non confermarlo in panchina.

Prospettive future - Tante e diverse, le opportunità future che potrebbero aprirsi per l'ex portiere. Negli ultimi giorni si era parlato dell'idea Brescia, poi sfumata. Prima ancora i sondaggi, e forse qualcosa di più, erano arrivati dalla Cina col Dalian che cercava il tecnico del dopo Benitez, ma pure dal Brasile, con l'ambizioso Vasco da Gama. E proprio l'estero, vista anche la storia passata di Zenga, potrebbe essere la pista giusta da seguire per il suo futuro in panchina.

Ultima squadra allenata: Cagliari, fino all'agosto 2020

Età: 60