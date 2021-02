focus Borsino allenatori, chi resta e chi rischia: la situazione in Serie A

Dopo l'addio a Eusebio Di Francesco e l'atterraggio in Sardegna di Leonardo Semplici, ora la situazione di Serie A che merita maggiore attenzione è quella di Crotone. Il club pitagorico da tempo riflette sulla posizione del tecnico Giovanni Stroppa, anche se fino ad oggi la società ha sempre difeso il suo allenatore che a più riprese ha incassato fiducia e attestati di stima. Il ko contro la Juventus inevitabilmente ha spostato poco nelle idee, ma già la sfida di domenica contro il Cagliari potrebbe essere decisiva per il destino del Crotone e per le sorti nell'immediato di Stroppa. Occhi anche su Napoli e Parma: il club azzurro conferma Gennaro Gattuso ma i recenti risultati negativi e l'eliminazione dall'Europa League potrebbero avere un peso. A Parma, invece, D'Aversa non è ancora riuscito a dare la svolta che ci si aspettava. E la gara con lo Spezia di oggi, se non è un'ultima spiaggia poco ci manca.

Atalanta

Gian Piero Gasperini

Conferma: 100%

Addio: 0%

Benevento

Filippo Inzaghi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Bologna

Sinisa Mihajlovic

Conferma: 100%

Addio: 0%

Cagliari

Leonardo Semplici (subentrato a Eusebio Di Francesco alla 23° giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Crotone

Giovanni Stroppa

Conferma: 10%

Addio: 90%

Fiorentina

Cesare Prandelli (subentrato a Giuseppe Iachini all'8° giornata)

Conferma: 95%

Addio: 5%

Genoa

Davide Ballardini (subentrato a Rolando Maran alla 14esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Hellas Verona

Ivan Juric

Conferma: 100%

Addio: 0%

Inter

Antonio Conte

Conferma: 100%

Addio: 0%

Juventus

Andrea Pirlo

Conferma: 100%

Addio: 0%

Lazio

Simone Inzaghi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Milan

Stefano Pioli

Conferma: 100%

Addio: 0%

Napoli

Gennaro Gattuso

Conferma: 70%

Addio: 30%

Parma

Roberto D'Aversa (subentrato a Fabio Liverani alla 17esima giornata)

Conferma: 40%

Addio: 60%

Roma

Paulo Fonseca

Conferma: 100%

Addio: 0%

Sampdoria

Claudio Ranieri

Conferma: 100%

Addio: 0%

Sassuolo

Roberto De Zerbi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Spezia

Vincenzo Italiano

Conferma: 100%

Addio: 0%

Torino

Davide Nicola (subentrato a Marco Giampaolo alla 19esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Udinese

Luca Gotti

Conferma: 100%

Addio: 0%