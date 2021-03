focus Borsino allenatori, chi resta e chi rischia: la situazione in Serie A

Giovanni Stroppa è stato l’ultimo allenatore a salutare la Serie A, sostituito da Serse Cosmi che ieri ha ottenuto la prima vittoria alla guida del Crotone. Chi sarà il prossimo? La situazione da monitorare con maggiore attenzione è quella di Cesare Prandelli in casa Fiorentina: il 3-3 casalingo contro il Parma non ha scacciato via le nuvole e i viola non vincono dal 19 febbraio. Proprio in casa dei ducali c’è da stare attenti al futuro di Roberto D’Aversa, che non ha invertito la rotta: un esonero non è scontato, anche perché la situazione sembra difficilmente recuperabile in ogni caso. Rinsalda invece il suo posto Gennaro Gattuso, vittorioso sul Bologna nell’ultimo turno di campionato.

Atalanta

Gian Piero Gasperini

Conferma: 100%

Addio: 0%

Benevento

Filippo Inzaghi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Bologna

Sinisa Mihajlovic

Conferma: 100%

Addio: 0%

Cagliari

Leonardo Semplici (subentrato a Eusebio Di Francesco alla 23^ giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Crotone

Serse Cosmi (subentrato a Giovanni Stroppa alla 26^ giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Fiorentina

Cesare Prandelli (subentrato a Giuseppe Iachini all'8^ giornata)

Conferma: 30%

Addio: 70%

Genoa

Davide Ballardini (subentrato a Rolando Maran alla 14esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Hellas Verona

Ivan Juric

Conferma: 100%

Addio: 0%

Inter

Antonio Conte

Conferma: 100%

Addio: 0%

Juventus

Andrea Pirlo

Conferma: 100%

Addio: 0%

Lazio

Simone Inzaghi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Milan

Stefano Pioli

Conferma: 100%

Addio: 0%

Napoli

Gennaro Gattuso

Conferma: 80%

Addio: 20%

Parma

Roberto D'Aversa (subentrato a Fabio Liverani alla 17esima giornata)

Conferma: 40%

Addio: 60%

Roma

Paulo Fonseca

Conferma: 100%

Addio: 0%

Sampdoria

Claudio Ranieri

Conferma: 100%

Addio: 0%

Sassuolo

Roberto De Zerbi

Conferma: 100%

Addio: 0%

Spezia

Vincenzo Italiano

Conferma: 100%

Addio: 0%

Torino

Davide Nicola (subentrato a Marco Giampaolo alla 19esima giornata)

Conferma: 100%

Addio: 0%

Udinese

Luca Gotti

Conferma: 100%

Addio: 0%