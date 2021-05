focus Classifiche a confronto: solo Napoli e Milan meglio dell'Inter. Juve a -11, Parma -26

Classifiche a confronto dopo 35 giornate di campionato. Rispetto alla scorsa stagione l'Inter, già campione d'Italia, ha 12 punti in più. Volano anche Napoli e Milan, rispettivamente a +13 e +14 rispetto a una stagione fa. In negativo, spicca il -11 della Juventus attualmente quinta in classifica, ma il dato più pesante è il clamoroso -26 del Parma. Male anche le romane, pur se la Lazio ha una gara da recuperare. Ecco il dato.

Inter 88 (+12 punti rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 35 giornate)

Atalanta 75 (=)

Milan 75 (+13)

Napoli 73 (+14)

Juventus 72 (-11)

*Lazio 67 (-8)

Roma 58 (-6)

Sassuolo 56 (+8)

Sampdoria 46 (+5)

Hellas Verona 43 (-3)

Udinese 40 (-2)

Bologna 40 (-6)

Fiorentina 39 (-4)

Genoa 39 (+3)

*Torino 35 (-4)

Spezia 35 (in Serie B)

Cagliari 35 (-7)

Benevento 31 (in Serie B)

Crotone 21 (in Serie B)

Parma 20 (-26)

*=Una gara in meno