Di seguito le medie voto di Tuttomercatoweb della Lazio. Biancocelesti secondi in classifica, trascinati da uno Zaccagni che è il miglior esterno offensivo italiano. Luis Alberto non ha un rendimento come quello degli anni passati ma riesce ad avere ancora picchi molto alti. Ottimo l'inserimento di Casale al centro della difesa, così come Provedel si è rivelato affidabilissimo tra i pali. Diverso il discorso di Luis Maximiano che paga l'esordio sciagurato col Bologna e da lì non è più stato impiegato. Da rivedere anche gli altri nuovi acquisti Cancellieri, Marcos Antonio e Mario Gila. Tra parentesi le partite a voto:

6,44 ZACCAGNI (24)

6,28 LUIS ALBERTO (24)

6,28 PROVEDEL (27)

6,25 ROMERO (2)

6,24 CASALE (20)

6,22 MILINKOVIC-SAVIC (19)

6,16 IMMOBILE (20)

6,16 LAZZARI (19)

6,13 ROMAGNOLI (25)

6,11 PATRIC (13)

6,11 FELIPE ANDERSON (27)

6,10 PEDRO (25)

5,98 MARUSIC (25)

5,98 VECINO (22)

5,94 HYSAJ (17)

5,85 CATALDI (23)

5,80 CANCELLIERI (5)

5,75 BASIC (10)

5,60 MARCOS ANTONIO (5)

5,50 GILA (2)

4,00 MAXIMIANO (1)