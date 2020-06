FOCUS TMW - Riparte la Serie A: come stanno le 20 squadre tra infortuni e rientri

focus Riparte la Serie A: come stanno le 20 squadre tra infortuni e rientri

ATALANTA - Tutti a disposizione: smaltiti anche gli acciacchi di De Roon e Gomez, oggi tutti i giocatori si sono allenati agli ordini di mister Gasperini . Qui l’approfondimento.

BOLOGNA - Niente infortunati, con un Dijks in più: l’olandese lungodegente è tornato in gran forma, pienamente recuperato così come Svanberg. Alla ripresa mancheranno gli squalificati Bani, Schouten e Santander. Qui l’approfondimento.

BRESCIA - C’è Tonali: il centrocampista è recuperato, mentre è vicino anche il rientro di Torregrossa. Resta fuori Balotelli: a breve il tecnico Lopez avrà a disposizione tutto il gruppo tranne SuperMario. Qui l’approfondimento.

CAGLIARI - En plein, o quasi. A Zenga mancano soltanto Pavoletti e Faragò, fermi da tempo per due brutti stop (ginocchio e anca). Aggregati ben otto Primavera. Qui l'approfondimento.

FIORENTINA - Gruppo quasi al completo per Iachini: c’è Ribery ed è tornato ad allenarsi a pieno regime anche Caceres. Continua a lavorare a livello personalizzato Kouamé, che deve recuperare da un brutto KO. Aggregati cinque giovani dalla Primavera (Beloko, Chiorra, Chiti e Dutu oltre al già presente Dalle Mura). Qui l’approfondimento.

GENOA - Un solo assente nel gruppo di Nicola: ai box c’è Radovanovic che sta continuando il recupero dall'infortunio al legamento crociato e difficilmente rientrerà prima della nuova stagione. Qui l’approfondimento.

HELLAS VERONA - Solo due giocatori non hanno preso parte all’allenamento di oggi: oltre a Danzi, che sta proseguendo il programma riabilitativo previsto dopo l'operazione alla caviglia sinistra di febbraio, non sta partecipando alle sedute collettive il solo Udogie, alle prese con una lieve lesione muscolare che dovrebbe tenerlo ai box ancora per qualche giorno. Qui l’approfondimento.

INTER - Out Vecino: niente di grave, nessuna operazione per scelta del giocatore, avanti con un programma personalizzato che possa permettergli di essere disponibile già al San Paolo. Qualche grana fisica per altri elementi della rosa di Conte, che però è stato rassicurato dallo staff medico: alla ripresa avrà tutti a disposizione, anche se fisiologicamente non tutti al meglio. Qui l’approfondimento.

JUVENTUS - Situazione Higuain da monitorare: ieri risentimento muscolare, oggi i prossimi test che hanno escluso lesioni ma ne arriveranno altri che chiariranno entità dello stop e tempi di recupero. A parte Chiellini, che stasera non parteciperà alla partitella in programma allo Stadium. Qui l’approfondimento.

LAZIO - Qualche grattacapo. Intanto è tornato Lulic, che lavorerà a parte per un po’. Fari su Milinkovic-Savic: escluse lesioni, dovrebbe rientrare tra una decina di giorni. Ginocchio dolorante anche per Lucas Leiva. Out pure Adekanye, in Padeia per accertamenti. Buone notizie da Strakosha (rientrato in gruppo) e Vavro, che è tornato a correre. Qui l’approfondimento.

LECCE - Manca solo Dell’Orco. Per tutti gli altri, qualche affaticamento ma non ci sono grandi preoccupazioni per Liverani. Qui l’approfondimento.

MILAN - Ancora attesa per Ibrahimovic, oggi a Milanello per le cure. Tra dieci giorni nuovi controlli, potrebbe rientrare a inizio luglio. Meno grave del previsto lo stop di Duarte: al massimo due settimane e poi tornerà a disposizione di Pioli. Qui l’approfondimento.

NAPOLI - Sempre assente Manolas, qualche difficoltà legata al ricondizionamento per Koulibaly e Maksimovic. Il greco potrebbe comunque recuperare entro il 23 giugno. Qui l’approfondimento.

PARMA - Squadra al completo per D’Aversa, al netto dei due casi di positività-negatività. Condizione ovviamente da ritrovare, a partire da Inglese. Qui l’approfondimento.

ROMA - Terzo infortunio per Fonseca: slogatura al Gomito per Mancini, che porterà il tutore per dieci giorni ma dovrebbe esserci contro la Sampdoria. Vicini al recupero Pau Lopez e Zaniolo: il primo ci sarà sicuramente con i liguri, il secondo dovrebbe tornare in gruppo nella prossima settimana. Qui l’approfondimento.

SAMPDORIA - A parte Tonelli, si rivede Ferrari: fermo dal 27 dicembre, continua la riabilitazione. Per il resto, gruppo al completo a disposizione di Ranieri. Qui l’approfondimento.

SASSUOLO - Fermo il lungodegente Romagna, che difficilmente potrà completare la stagione, tutti gli altri neroverdi corrono agli ordini di De Zerbi. Qui l’approfondimento.

SPAL - Riabilitazione per il secondo portiere Letica, Di Biagio recupera quasi tutti i giocatori della rosa, compresi alcuni assenti di lungo corso come Fares, Di Francesco e D'Alessandro e Cerri. Qui l’approfondimento.

TORINO - A centrocampo colono dolori: Baselli dovrà operarsi. Problema muscolare per Meité, fastidio al polpaccio per Ansaldi che lavora a parte. Qui l’approfondimento.

UDINESE - Out il solo Stryger-Larsen: infrazione al polso destro per li. Becao è rientrato in gruppo, da capire le condizioni del lungodegente Prodl. L’infermeria si va svuotando. Qui l’approfondimento.