FOTO - Inter-Juventus, la sblocca Vidal. Esultanza-non esultanza per l'ex bianconero

vedi letture

Esultanza a metà per Arturo Vidal, che si è sbloccato proprio nel match più importante, quello contro la Juventus sua grande ex squadra. Il centrocampista cileno, bravo a insaccare al 13' su un cross di Barella, ha deciso di non esultare contro la Vecchia Signora. Una decisione che sicuramente non sarà stata apprezzata del tutto dai suoi attuali tifosi, che in un match del genere forse si sarebbero aspettati un'esultanza forse più liberatoria soprattutto dopo il discusso episodio nel prepartita e dopo la lunga astinenza dalle marcature.