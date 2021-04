Fratello di Kean: "Un orgoglio che la Juve ripensi a mio fratello, non c'è nessuna rivalsa"

Nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna di Tuttosport, Giovanni Kean, fratello di Moise, ha commentato l’interessamento da parte della Juventus per l’attaccante ora al PSG: "Che la Juve ripensi a mio fratello mi inorgoglisce. Nessuna rivalsa. Né da parte mia né da parte di Moise, che con il club si è lasciato benissimo. La Juventus è una famiglia per mio fratello: lo hanno allevato e cresciuto come uomo e calciatore. Adesso, però, Moise ha in testa soltanto il finale di stagione con il Psg e la Champions. Si sta godendo il momento".