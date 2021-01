Freddo, poche emozioni e un rigore sbagliato. Il primo tempo di Fiorentina-Cagliari termina 0-0

vedi letture

Si è da poco concluso il primo tempo di Fiorentina-Cagliari. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

Le scelte iniziali

Senza Ribery, che non va neanche in panchina, Prandelli sceglie Bonaventura e Callejon alle spalle di Vlahovic. In mezzo al campo Pulgar con Amrabat, in difesa si rivede Milenkovic dal primo minuto. 4-2-3-1 per il Cagliari con l'ex Simeone da centravanti. Dietro di lui Nainggolan, Joao Pedro e l'altro ex Sottil. Tornano dal 1' Oliva e Pisacane. Il primo in mezzo al campo, il secondo da terzino destro.

Sbaglia Pisacane, Cragno salva su Vlahovic - Dopo 10 minuti di gioco, la Fiorentina ha una grande occasione per passare in vantaggio. Retropassaggio sbagliato di Pisacane, Vlahovic si avventa sulla palla, salta Cragno e appoggia in porta. Ma il portiere del Cagliari, con una reazione da campione, riesce in qualche modo a mandare il pallone in angolo.

Giacomelli indica il dischetto, il VAR corregge - Al minuto numero 25 l'arbitro concede un calcio di rigore alla Fiorentina. Richiamato dal VAR, Giacomelli cambia idea: dalle immagini si vede bene che è Vlahovic a calciare il piedi di Oliva, che aveva anticipato nettamente l'attaccante viola.

Pezzella sfioda il gol - Poco prima della mezz'ora, la Fiorentina ha un'altra palla gol. Cross deviato di Biraghi, il pallone arriva sulla testa di Pezzella che da due passi non riesce a trovare lo specchio della porta.

Joao Pedro si fa ipnotizzare da Dragowski - Il Cagliari ha una colossale occasione per sbloccare la gara. Igor stende Joao Pedro in area, questa volta il rigore è netto. Dagli undici metri si presenta lo stesso Joao Pedro ma Dragowski è bravissimo e riesce addirittura a bloccare la conclusione del numero 10 dei sardi.