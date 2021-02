Gasp sui gol e il ballo del Papu: "Contento per lui, ma quello di Muriel è comunque straordinario"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni sul momento di Gomez al Siviglia: "Ho visto il ballo del Papu? No, ma sono contento per lui. Ho visto oggi Lucho fare il suo balletto che è altrettanto straordinario. Oggi son contento del risultato e della partita, aver portato a casa i tre punti sono segnali importanti per avere una svolta in campionato".

