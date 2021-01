Gasperini dopo il 3-0 rifilato al Milan: "Non riuscirete a mettermi in bocca la parola Scudetto"

Siete a meno sette dalla vetta e sta per cominciare il girone di ritorno. Cosa ci dobbiamo aspettare dall'Atalanta? E' una delle domande poste a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la vittoria per 3-0 a San Siro contro il Milan. Questa la sua risposta ai microfoni di 'Sky'. "Noi vogliamo stare nel gruppo delle prime, tra le squadre che lottano per la Champions. Questo credo sia alla nostra portata, per quanto quest'anno le avversarie siano molto più agguerrite perché non sta steccando nessuno e quindi sarà molto più difficile. Questo è il nostro principale obiettivo. Se volete mettermi la parola Scudetto in bocca non ci riusciirete. Noi non possiamo avere l'obbligo di vincere, noi non dobbiamo vincere per forza. I conti li faremo più avanti".

