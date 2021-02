Genoa, Criscito: "Hakimi? Mi serviva la moto... Ho detto no all'Inter, ora voglio batterla"

“Sono molto orgoglioso della nostra reazione, dobbiamo continuare così”. Intervistato da Sky in vista della gara contro l’Inter, il capitano del Genoa, Domenico Criscito, la presenta così: “Giocare a Milano con l’Inter è sempre difficile. Ci arriviamo in un buon momento: siamo sereni e andiamo lì per fare la nostra partita, anche se sappiamo di essere sfavoriti”.

Hai battuto tutte le grandi squadre, tranne una. Sai quale?

“Sì, lo so. Ho sempre detto ai miei compagni che ho vinto contro tutti tranne che con l’Inter. Ce la metteremo tutti”.

Manca Hakimi.

“Ci voleva la moto… Scherzi a parte, anche senza Hakimi l’Inter ha tanti campioni, dovremo stare attenti”.

È vero che hai detto no all’Inter per tornare in rossoblù?

“Ho detto no all’Inter, per il Genoa avrei detto di no a tutti. Ho detto no anche al rinnovo dello Zenit: volevo tornare a casa e sono felice di questa scelta”.