Ufficiale Genoa, Hefti lascia l'Italia. Va all'Amburgo a titolo definitivo per 1,5 milioni

vedi letture

Silvan Hefti lascia l'Italia. Il difensore svizzero, ex Young Boys, ha firmato con l'Amburgo, squadra di seconda divisione tedesca. Hefti nella sua carriera ha giocato nel San Gallo, allo Young Boys e al Genoa, oltre al prestito al Montpellier in Ligue 1 francese. Cinquantanove le partite in Italia, più venticinque presenze europee fra Europa League e Champions League. Nelle casse del Genoa dovrebbero andare circa 1,5 milioni di euro.

"Silvan è un difensore tatticamente molto affidabile", ha spiegato Claus Costa, direttore tecnico dell'Amburgo. "Dovrebbe stabilizzarci in difesa con la sua forza nei duelli e dare ulteriore slancio sulla fascia destra con la sua intensità. Hefti ha maturato una vasta esperienza in diversi paesi e nei loro massimi campionati, che ora porterà a noi. vuole e deve assumersi la responsabilità, siamo quindi molto lieti di aver potuto realizzare il trasferimento."

Queste le prime parole di Hefti, che ha deciso per la Zweite Bundesliga. "Ho scelto l'HSV perché il club ha ancora un fascino speciale e ho la grande ambizione di farne parte" Darò il massimo ogni giorno e porterò la mia esperienza e voglia di vincere alla squadra per avere successo insieme come squadra e come club e raggiungere questo grande obiettivo."