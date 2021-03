Genoa, il Vicenza accelera per Dalmonte. Biancorossi pronti a riscattare l'attaccante

Diciotto presenze con quattro reti e cinque assist. Questi i numeri dell'esterno offensivo Nicola Dalmonte con la maglia del Vicenza in questi mesi di Serie B. Prestazioni che hanno convinto il club veneto ad accelerare i tempi per il riscatto del classe '97 arrivato in estate dal Genoa in prestito con diritto di riscatto. Come riferisce Trivenetogoal.it la società di Renzo Rosso è pronta a esercitare l'opzione e far sì che Dalmonte diventi a tutti gli effetti un giocatore biancorosso.