Genoa, Marroccu: "Profilo basso e non bisogna assolutamente abbassare la guardia"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a Buoncalcioatutti.it, il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato della gara di oggi contro il Cagliari: "Il Genoa dopo la partita di domani (oggi ndr) inizia un girone di ritorno e un altro campionato, perché dopo il mercato di gennaio le squadre saranno fortemente rinforzate. Il cambio di tecnici ha dato nuova linfa a quei club che sembravano in crisi come Parma e Torino, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia ma trasformare in concretezza ed umiltà quell’entusiasmo arrivato con Ballardini. Perché la cosa che può succedere adesso è che si perda di vista il momento di crisi da cui siamo appena usciti, che non ci mette al riparo da cattive sorprese. Bisogna tenere un profilo basso e avere l’umiltà di dire che non siamo ancora usciti dalle zone basse di classifica".